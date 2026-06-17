タレント若槻千夏（42）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、インスタグラムでバズったまさかの写真について語った。AIのあやふやな情報に踊らされる経験についてのトークで、若槻は「AIの分析結果にイライラしていると言いますか」と切り出した。先日、実家に帰ったところ、成人式の際に父と撮った記念の写真がアルバム