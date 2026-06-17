テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが7月1日付でコンテンツ編成局アナウンス部のアナウンス担当部長に昇進することが17日、分かった。95年に早大を卒業しテレビ朝日に入社。入社2年目の96年から00年まで「ミュージックステーション」で4代目サブ司会を務めた。現在「じゅん散歩」のナレーションやBS朝日「朝まで生テレビ！」等を担当している。私生活では長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）と15年に結婚した。同局報道局ニ