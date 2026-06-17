◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第2代表決定戦NTT西日本4―0日本新薬（2026年6月17日わかさスタジアム京都）都市対抗野球は17日、近畿地区第2代表決定戦が行われ、NTT西日本が日本新薬を4―0で下して12年連続37回目の本戦出場を決めた。入社15年目36歳のベテラン右腕・浜崎浩大が完封勝利で東京ドーム切符に導いた。得意球のチェンジアップやスライダーで打者のタイミングを外し、被安打6に抑える力投。「段