女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の公式サイトが17日に更新され、メンバーの星谷美来（22）の8月末での卒業が発表された。発表では「高嶺のなでしこメンバーの星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告。併せて、8月25日に卒業公演が開催されることも発表された。また、本人のコメントも寄せられており、「これからの自分の将来について考えた時に、