俳優松田龍平（43）の妻で、モデルのモーガン茉愛羅（まあら、28）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産を発表した。赤ちゃんの足と、モーガンとみられる足をくっつけたショットを公開し、思いをつづった。投稿全文は以下の通り。「先日、無事に新しい命を迎えることができました。母子ともに健康に過ごしております。我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆