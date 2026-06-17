栃木シティは15日、2026-27シーズンのJ2リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。フィールドプレーヤー1stは黒をベースとし、アクセントカラーにゴールドを採用している。公式サイトによると、コンセプトは「勢い。推進力。絶え間なく進み続ける栃木シティの『止まらない勢い』を象徴」。クラブはデザインについて次のように説明している。「背景に描かれた渦巻く模様は、常に次のステージを目指し、絶