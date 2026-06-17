ヴァンラーレ八戸は17日、水戸ホーリーホックからDF佐々木輝大(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日まで。期間中に水戸と対戦する公式戦には出場できない。佐々木は関東学院大から水戸へ今季加入。J1百年構想リーグでは2試合の出場だった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF佐々木輝大(ささき・きらと)■生年月日2003年9月29日(22歳)■出身地東京都■身長/体重185cm/80kg■経歴