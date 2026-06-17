いわきFCは15日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。16日からファンクラブ会員限定の先行販売が開始している。フィールドプレーヤーは1stがクラブカラーのキングレッド、2ndが白。GKは1stが黄色、2ndがグレーとなっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。「1stユニフォームは、我々の夢である『浜を照らす光となる』をコンセプトに、クラブのVIの一部であるグロ