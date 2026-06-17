テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[フランシス ティアフォー] 2 - 0 [島袋 将] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第3日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス2回戦で、フランシス ティアフォーと島袋 将が対戦した。 第1セットはフランシス ティアフォーが6-4で先取