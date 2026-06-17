HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アレックス デミノール] 2 - 0 [デニス シャポバロフ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス2回戦で、第1シードのアレックス デミノールとデニス シャポバロフが対戦した。 第1セットはアレックス デミノールが6-4で先取。