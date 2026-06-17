「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）楽天が敗れ３連敗。交流戦は４勝１４敗で単独最下位が決まった。先発の前田健は５回４安打２失点で３敗目。失点は二回に浴びた大山の２ランのみ。真ん中に入ったスライダーを左翼席に運ばれた。「失投というか、もったいないです。ワンストライク取ってたんで、もうちょっと厳しく投げても良かったかなと思いますけど、一発で仕留めのはさすがだなと思います」と悔やみつつ相手を