「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）楽天が敗れ３連敗。交流戦は４勝１４敗で単独最下位が決まった。チームはこの日、吉井監督衆人を発表。６試合指揮を執った塩川監督代行はリーグ戦が再開する１９日のロッテ戦（ゾゾ）からはヘッドコーチに戻る。塩川監督代行は５回２失点の前田健には「ちょっと今までと違ったバッターの反応に見えましたし。彼らしいというか、ストレートも戻ってきた」と評価。失点を重ねた六回