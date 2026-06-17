「ファーム・練習試合、阪神７−６独立リーグ連合チーム」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神が接戦を制した。育成の戸井が３安打２打点の活躍で打線を引っ張った。春季キャンプのシート打撃で死球を受け、右手首を骨折した豊田が「３番・ＤＨ」で実戦復帰。また、下半身のコンディション不良で戦列を離れていた育成ドラフト２位・山崎（関西独立リーグ兵庫）も約３カ月ぶりに実戦復帰した。なお、１７日に出場