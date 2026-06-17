きょう夜、東京・港区の交差点でタクシーと乗用車の事故があり、4人が病院に搬送されました。タクシーのフロント部分は大破していて、エアバッグが飛び出しています。警視庁と東京消防庁によりますと、きょう午後8時半前、港区六本木の交差点でタクシーと普通乗用車の事故がありました。直進のタクシーに右折した普通乗用車が衝突したとみられ、この事故で4人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。現場は東京