ボートレース蒲郡の「トランスワードトロフィー２０２６」が１７日、開幕した。地元の清水紀克（５７＝愛知）は１Ｒで逃げ切り１着。９Ｒはピット離れで遅れたものの、前づけで山田理央からインを奪取すると、再度逃げて連勝ゴールを決めた。６５号機は「チルト０からマイナスに下げただけでノーハンマー。直線寄りなので普段の感触とは違うけど、結果を出せた。フルダッシュで行けばプレッシャーをかけられる足」と動き上々