天龍プロジェクト１７日新木場大会のＵＮタッグ選手権は、王者組・神谷英慶（３４）＆岩本煌史（３６）が挑戦者組・佐藤耕平（４８）＆永尾颯樹（２８）を下して初防衛に成功した。王者組は昨年１２月の支援者限定興行で、前王者の佐藤、河野真幸組を下し５代目の王座を戴冠。約半年を経たこの日、Ｖ１戦を迎えた。試合開始早々、神谷の激しいラリアートとブレーンバスターが佐藤にさく裂。いきなりペースをつかむ。代わった