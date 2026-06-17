イラク代表のロッカーが話題サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のイラクは16日（日本時間17日）、米ボストンスタジアムでノルウェーと対戦し、1-4で敗れた。試合後、ロッカーを清掃する姿を同代表公式インスタグラムが公開すると、海外で話題を呼んでいる。イラク代表公式は「ありがとう、ボストン」と記して、動画を公開。選手やチームスタッフらが、ロッカールーム内のゴミを集めたり、椅子などの備品を綺麗