◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）楽天の鈴木大地主将が交流戦の最終戦を終えて取材に応じ、吉井新監督の就任について語った。この日の試合出場はなかったが監督就任会見は映像で見たと明かし「本当にすごい覚悟で受けていただいたなと感じます。僕らのやることは変わらないので、一生懸命やりたいと思います」と意気込んだ。リーグ戦が再開する１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）から吉井体