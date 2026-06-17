flumpoolのドラムス・小倉誠司が、ジストニアの症状の可能性により治療に専念するため、当面の間ライブ活動を休止することを発表した。flumpoolは、6月24日にコンセプトEP『ここからの歌』のリリースを予定しており、小倉についてもライブ活動を除くプロモーション活動などには引き続き参加する。また、9月12日よりスタートする全国ホールツアー＜flumpool tour 2026「ここからの歌」＞は、小倉誠司に代わりサポートドラマーを迎え