元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ネット上で出会った自身関連の言葉への疑問を口にする一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。「私、ＢｉＳＨってグループにいたんですけど、よくエゴサ（エゴサーチ）をしてたんですよ」と話し出したハシヤスメ。「そしたら、『ＢｉＳＨにいそうな顔だね』って、エゴサを見つ