14日、鹿児島県阿久根市で「野生のサル」に関する衝撃的な事件が発生した。 「うまく撮影ができない」ネットが導入された市川市パンチ君のサル山に非難の声 報道によると、阿久根市の住宅街に体長1メートルほどの野生のサルが現れ住民男性を威嚇。さらに男性が飼っていた子ネコ4匹がサルに襲われ死亡するなどの被害が出た。 その後も阿久根市内ではサルの目撃例が相次いでおり、人への被害は確認されていないものの