◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神は楽天を10―3で下した。「4番・三塁」で先発した佐藤輝が、マルチ安打で交流戦白星締めに貢献した。楽天先発・前田健から2回に大山の先制弾につながる中前打、4回1死で右中間への二塁打を放った。メジャー通算68勝右腕からの2本。「（前田健は）球界を代表する投手。でも、いつも通り」と積極的にスイングをかけた。19日からのリーグ戦再開に弾みをつけるマルチ安