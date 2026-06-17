グーグルは、生成AI「Gemini」を搭載したスマートスピーカー「Google Home スピーカー」を6月25日に発売する。価格は1万6800円。Google ストアなどで予約を受け付けている。 Geminiを中心に再構築したスマートホームの「新章」 「Google Home スピーカー」は、グーグルのAIモデル「Gemini」向けにゼロから設計した初の専用オーディオデバイス