アメリカとイランが戦闘終結に向けて合意し、19日に署名する予定の14項目からなる覚書の草案を中東のメディア「アルアラビヤ」が報じました。草案では、ホルムズ海峡の通航を30日以内に正常化させることなどが盛り込まれています。覚書では署名直後にアメリカが海上封鎖を解除し、イランもホルムズ海峡を開放するとともに機雷の除去などを行うなどして、30日以内にホルムズ海峡を通航する船舶の数を戦闘前の水準に回復させるとして