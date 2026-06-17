村岡新駅周辺で実施する土地区画整理事業などの予定地（藤沢市提供）２０３２年ごろに開業予定のＪＲ東海道線「村岡新駅」周辺の土地区画整理事業を巡り、神奈川県藤沢市は１７日までに、同市村岡地区の再開発の総事業費が当初の８１億８千万円から１・５倍となる１２１億７千万円に膨らむ見通しであることを明らかにした。物価高騰や追加工事の発生が理由で、市の負担分は１２億５千万円から約３倍の３８億円に増える。事業のス