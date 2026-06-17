俳優の杉浦太陽さん（45）とタレントの辻󠄀希美さん（39）が16日、『父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！』メディア向けPR発表会に登場しました。ローストビーフを食べさせ合う、ラブラブな姿を見せました。イベントではローストビーフが登場。杉浦さんは辻󠄀さんにローストビーフを食べさせてもらうと「やわらかい！」と幸せそうに笑い、「お肉と共に愛も深まるというね？情熱の赤でした」と語り