6月17日、川崎競馬場で行われた交流重賞・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたタマモフリージアは勝負どころの手応えが怪しく、直線では伸びきれなかった。1着ペンダント池江泰寿調教師「本当に感無量です。内枠を利用して経済コースを通ってましたし、キックバックも気にしてなかったので、あとは直線どうやって抜け出す