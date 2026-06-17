◆米大リーグドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。６回に１５号先制＆決勝ソロを放ち、自身の本塁打による「１―０」勝利を初めて成し遂げた。試合は歴史的な“時短ゲーム”となる１時間５２分で終了し、ド軍は貯金２０に到達。大谷は試合終了１４分後、試合開始から