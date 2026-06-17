◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍５―３四国ＩＬ香川（１７日・丸亀）巨人３軍は１７日、四国遠征初戦で香川オリーブガイナーズと対戦し、５―３で接戦をものにした。打線は初回に３番・遊撃の川原田純平内野手の適時二塁打で先制。３回には５番・左翼で出場の坂本達也捕手が勝ち越しの適時打を放った。同点の９回には川原田が２点適時二塁打を放って試合を決めた。先発の西川歩投手は６回６安打３失点の粘投。林燦投手