モデルでタレントの鈴木奈々がＳＮＳを更新。近影を公開し、ファンから称賛の声が寄せられている。鈴木は１０日の投稿で「４年で５キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます今の体型も好きです」とコメントし、“ビフォーアフター”ショットが反響を呼んでいた。１７日に自身のインスタグラムを更新。「ＬＵＮＡナイトブラ夏用新登場です私は日中も着てます夏用マジで涼しく着れます！夏用ありがたい水色で涼しげの