タレントのＬｉＬｉＣｏが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。収録現場でイラッとしたスタッフの言葉を明かす一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。最近、イラッとしたことについて聞かれると「スタッフと打ち合わせをする時に一問目から『ちなみに、どうなんですか？』みたいな。何にも、ちなんでないでしょ！って」と話し出したＬｉＬｉＣｏ。「『