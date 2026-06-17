◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が、５月２日の巨人戦（甲子園）以来となる白星を飾った。３回までは走者を出さない完全投球を披露。５回には１死一、三塁のピンチを招くも、村林を遊ゴロ併殺打に仕留めた。「安打を打たせないというところに集中して」。制球もさえ渡り、６回３安打無失点でマウンドを降りた。約１か月間、好投を続けても打線とかみ合わず、勝ち