韓国で高い人気を誇るランジェリーブランド「crassiang」が、日本初となるオフラインイベントを開催します。2026年6月20日（土）から7月31日（金）まで、新宿ルミネエストB1F「nugu」にて期間限定POPUP STOREがオープン。快適な着心地と美しいシルエットを両立した人気ランジェリーを実際に手に取って体感できる貴重な機会です。お得なキャンペーンや来場特典も用意された注目イベントをご紹介しますϖ