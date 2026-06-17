俳優の藤木直人（53）が16日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、昨年末に初挑戦したホノルルマラソンについて語った。番組でハマっていることを聞かれると「ランニングですね」と答え、「今年は年間1000キロ走るって決めて。週2〜3回、8〜10キロぐらい」と告白。パーソナリティーを務めるラジオ番組TOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」の年始の放