自分がいない間に、自宅に誰かが上がり込んでいる……それがたとえ身内であっても、どこか引っかかるママは少なくないのではないでしょうか。今回のテーマは、旦那の妹が事前連絡もなく家に来ていたという出来事。問題は「誰が来たか」だけでなく、「どのような形で起きたか」にもありそうです。『私が仕事で不在のときに、義妹が子どもを連れて自宅に上がり込んでいた。元々この義妹が嫌いで、今回の行動も本当にムリ。事前連絡は