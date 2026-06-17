私は千和（チワ）ワカバ、年少の娘を育てています。在宅でイラストレーターの仕事をしています。家族以外には基本的に職業を秘密にしていますが、生活の中で見かけるあのキャラクターやあの挿絵は、実は私が描いていたりします。ペンネームは「わわ丸」です。幼稚園のバザーの看板製作を依頼されましたが、全部描き直すとするとデザインを考えたり下絵を描いたりで、短く見積もっても2〜3日かかると思います。その間、私は仕事がで