“日本の自然百選”などに選ばれている新潟市北区の福島潟。この福島潟の郷土食を知ってもらおうと、6月17日地元の小学校で試食会が行われました。中でも特に目を引いたのが真っ赤にゆでられたザリガニ。その味と児童の反応は？ 17日、新潟市北区の葛塚東小学校・5年生の教室に届けられた見慣れない料理の数々。 【児童】 「おいしそう」 【児童】 「ワクワクしている。（Q.何が楽しみ？）やっぱり、ゆでたザリガニ」 皿にの