ほくほく線を運行する北越急行がクラウドファンディングで集めた400万円あまりの寄付金についてサイト運営会社から未払いの状態が続いています。北越急行は支援者の思いを踏みにじる行為だとして法的措置を検討しています。 【北越急行猿山彰 社長】 「支援者の思いを無にする、踏みにじるようなことになるので、非常に憤りを感じている」 憤りと困惑を隠せないのはほくほく線を運行する北越急行の猿山彰社長。 怒りの矛先は