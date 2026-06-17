今年1月上旬、SNSで知り合った女性が18歳未満であると知りながら、新潟市内のホテルで淫らな行為をした上、行為をスマホで撮影した疑いで28歳の小学校教師の男が逮捕されました。 県青少年健全育成条例違反（淫らな性行為）及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反（児童ポルノ製造）の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区に住む小学校教諭の男(28)です。 男は今年１月上旬、ＳＮ