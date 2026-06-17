SKY-HIが17日、東京・日本武道館で『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』初日公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館で単独公演を行うのは約9年ぶりとなる。【ライブ写真】SKY-HI、豊洲PITで3Days発表の瞬間同公演は、全国6都市7公演を巡った『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして開催。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで行われた初の単独ライブ『WELCOME TO THE "LAB"