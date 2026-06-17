タレントLiLiCo（55）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、元「純烈」でタレントの小田井涼平の変化について語った。ひな壇の女性出演者たちが、たまりにたまったイライラをぶつけるトーク企画。お笑いコンビ「爛々」の萌々が、夫のお笑いコンビ「丸亀じゃんご」安場泰介との新婚生活への不安を口にした。自分が鍋の支度を