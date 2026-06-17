日産自動車は人気の高まるコンパクトSUV市場でのシェア拡大を目指し、フルモデルチェンジした「新型キックス」を発表しました。日産は燃費の大幅な向上を図った独自のハイブリッドシステム新型「e-POWER」を、国内で初めて、新型キックスに搭載しました。デザインは、アメリカンフットボールのヘルメットや、スニーカーのソールをイメージしたといいます。日産自動車杉本全執行職「日本市場でコンパクトSUVは重要なボリュームを