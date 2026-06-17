米アンソロピックのダリオ・アモデイCEO（手前）とG7サミットの昼食会に臨むフランスのマクロン大統領＝17日、フランス東部エビアン（ロイター＝共同）【エビアン共同】ロイター通信は16日、フランス東部エビアンで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）で、米アンソロピックなどの最先端人工知能（AI）の利用権を巡って議論したと報じた。米政府はアンソロピックの最先端AIの悪用対策が不十分だとして輸出管理措置を発動して