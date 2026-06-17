◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・大山悠輔内野手（31）が楽天戦で試合を決める先制の8号の2ランを放った。自身にとってこの一本が今季の甲子園1号。この試合前の時点で交流戦打率・167、1本塁打、4打点と不振だった。以下は試合後の大山のヒーローインタビュー。――甲子園の歓声は。「すごく力になってますし、交流戦ね、こういう風になってしまってすごく責任を感じていたので、そういう意味では