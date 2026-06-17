元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３９）が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。セミロングだった髪を、自らハサミでバッサリとボブに切る動画を投稿した。北海道にこだわりの豪邸を建てたことでも話題の紺野。夫の杉浦稔大投手は、今年４月中旬に日本ハムから中日にトレードとなり、単身赴任。紺野は長女（８）、長男（７）、次男（４）、次女（１）の４人の子供たちと北海道で暮らしている。