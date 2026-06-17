オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムで先の大戦の犠牲者の慰霊碑に花を手向けられました。日本時間の午後7時前、歓迎式典を終えた両陛下はアムステルダムを象徴するダム広場を訪問されました。両陛下は第二次大戦の犠牲者を慰霊する白い記念碑へとゆっくり進み、花輪の前に進み出るとリボンを整え、一歩下がり、トランペットの演奏が続く中、約1分半にわたり頭を下げ、犠牲者を悼まれました。先の大戦での