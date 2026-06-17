一般財団法人「球心会」代表の王貞治氏と栗山英樹副代表が１７日、国会内で行われた超党派「野球の未来を考える議員連盟」（最高顧問・岸田文雄元首相）に出席した。王、栗山両氏は「野球・スポーツの未来ー次世代のための環境づくりー」をテーマに特別講演。出席した超党派議員たちはＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）で世界一に導いたことがある王、栗山両元監督に対して、野球振興などに関しての質問を行った。