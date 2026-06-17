別人になりすまして女性2人から現金合わせておよそ1550万円をだまし取ったとして鹿児島県奄美市の60歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで6月17日までに逮捕されたのは、奄美市名瀬に住む施設作業員の高瀬文子容疑者（60）です。 奄美警察署によりますと、高瀬容疑者は去年2月、オーストラリアに居住する女性になりすまして、東京都の50代女性にSNSで「亡くなった夫から相続された財産およそ5億円を日本に寄付したい。