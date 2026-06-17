リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．４３４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（日本時間21:42）（%） 米2年債 4.060（+0.008） 米10年債4.434（-0.006） 米30年債4.928（-0.015） ドイツ2.922（-0.008） 英国4.744（-0.044） カナダ3.380（-0.010） 豪州4.767（-0.059） 日本2.593（-0.041） ※米債以外は10年物