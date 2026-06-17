日本ラグビー協会は１７日、岩渕健輔専務理事が、アジア地域の統括団体、アジアラグビー（ＡＲ）の副会長職を辞職すると発表した。岩渕専務理事は２５年２月に、ＡＲの行動規範に抵触した可能性があるとされ突如職務を停止されていたが、国際統括団体ワールドラグビー（ＷＲ）の調査により、いずれの違反行為もなかったことが確認されている。日本協会は体制の改善と謝罪をＡＲに求めていたが、いずれも行われなかったことから「